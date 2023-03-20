Минюст потребовал ликвидировать центр «Сова»*

Минюст подал иск с требованием ликвидировать информационно-аналитический центр «Сова»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
«Обращение стало результатом внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе этого года», — рассказали в центре. Причиной претензий министерства стало проведение мероприятий за пределами Москвы.
За последние три года Минюст насчитал 24 таких мероприятия, в том числе участие в конференциях ОБСЕ. «Мы с позицией Минюста не согласны и будем спорить с ним в суде», — сказано в заявлении «Совы».
В декабре 2016 года министерство включило региональную общественную организацию содействия просвещению граждан «Информационно-аналитический центр „Сова“» в реестр НКО-иноагентов. Организация занимается изучением проблем национализма, ксенофобии, взаимоотношений религии, общества, политического радикализма, соблюдением прав человека в России.
17 ноября 2022 года Владимир Путин исключил из Совета по правам человека при президенте главу «Совы» Александра Верховского.
* Признан иноагентом.