Девятисерийный проект охватит три десятилетия и покажет три этапа становления Владимира Мулявина: это знакомство с музыкой и робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, большой успех 70-х и вопросы о своем предназначении.