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Посмотрите дебютный трейлер сериала «За полчаса до весны» — о группе «Песняры»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:43

В сети появился трейлер сериала «За полчаса до весны» — о группе «Песняры». Дата премьеры пока неизвестна.

Девятисерийный проект охватит три десятилетия и покажет три этапа становления Владимира Мулявина: это знакомство с музыкой и робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, большой успех 70-х и вопросы о своем предназначении.

Главного героя в разные годы сыграли Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев. Роль первой жены Мулявина, артистки Лидии Кармальской, исполнили Анна Банщикова и Анна Демидова.

Режиссерами проекта выступили Степан Коршунов, Оксана Барковская и Кирилл Папакуль, каждый из которых отвечал за определенный период жизни героев. Автор идеи и сценария — Алексей Троцюк.

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Владимир МулявинАртем ВолобуевГлеб КалюжныйАнна БанщиковаАнна ДемидоваСтепан КоршуновОксана БарковскаяКирилл ПапакульАлексей Троцюк
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