Повелительный тон и претензии к меню: пользовательница твиттера рассказывает, что бесит официантов

В середине марта пользователь твиттера @kogmak, который работает таксистом, опубликовал тред, в котором объяснил, за что пассажир может получить низкую оценку от водителя. Комментаторы посчитали некоторые его высказывания резкими, и оригинальный твит быстро разлетелся по соцсети, набрав более 1,6 млн просмотров.
Спустя несколько дней своим опытом поделилась @sultanbegova — по словам девушки, она более десяти лет проработала в общепите и может рассказать, «что бесит работников сферы обслуживания».
Официантка решила подробно не останавливаться на теме чаевых, так как эта тема до сих пор вызывает множество споров, и ей не хочется что‑то доказывать об этом дополнении к заработку. «Для себя я давно решила: свои деньги я заработаю», — пишет она. Первое, на что обращает внимание пользовательница, — многие гости заведения не здороваются и не отвечают на приветствие персонала. Часто она встречает повелительный тон: «Принеси, налей, убери». Еще одно наблюдение девушки: иногда гости просят сразу принять заказ, при этом начинают говорить по телефону и задерживают официанта, у которого есть другая работа в зале. Зачастую именно официантам высказывают претензии «о скудности меню», не принимая во внимание концепцию заведения, у которого есть только определенный набор блюд. И это лишь часть неприятных моментов, о которых пишет пользовательница. «Работники сфер обслуживания — это не личная обслуга, не мальчики и девочки на побегушках, на них не надо срывать свое настроение», — подводит итог @sultanbegova.
Комментаторы, у которых тоже был опыт работы в общепите, подтверждают слова девушки, а другие удивляются, что некоторые гости заведений не соблюдают элементарную вежливость и ведут себя откровенно по-хамски. При этом многие отвечают, что сами сталкивались с пренебрежительным отношением и непрофессионализмом со стороны персонала.