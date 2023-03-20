Повелительный тон и претензии к меню: пользовательница твиттера рассказывает, что бесит официантов

Официантка решила подробно не останавливаться на теме чаевых, так как эта тема до сих пор вызывает множество споров, и ей не хочется что‑то доказывать об этом дополнении к заработку. «Для себя я давно решила: свои деньги я заработаю», — пишет она. Первое, на что обращает внимание пользовательница, — многие гости заведения не здороваются и не отвечают на приветствие персонала. Часто она встречает повелительный тон: «Принеси, налей, убери». Еще одно наблюдение девушки: иногда гости просят сразу принять заказ, при этом начинают говорить по телефону и задерживают официанта, у которого есть другая работа в зале. Зачастую именно официантам высказывают претензии «о скудности меню», не принимая во внимание концепцию заведения, у которого есть только определенный набор блюд. И это лишь часть неприятных моментов, о которых пишет пользовательница. «Работники сфер обслуживания — это не личная обслуга, не мальчики и девочки на побегушках, на них не надо срывать свое настроение», — подводит итог @sultanbegova.