Реклама
Новости

В Москве покажут спектакль «Солярис» от пермского «Театра-Театра»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:37

С 27 по 30 апреля в Московском дворце молодежи пройдут первые гастроли научно-технологического спектакля «Солярис» Пермского академического «Театра-Театра». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Спектакль представит новый взгляд на одноименный роман Станислава Лема за счет использования современных технологий. Игровое пространство постановки построено на взаимодействии со светом, лазерами, голограммами и видеопроекцией.

«Психолог Крис Кельвин прилетает на космическую станцию, которая находится на полностью покрытой океаном планете Солярис. По мнению некоторых земных ученых, этот океан разумен. Люди несколько раз предпринимали попытки установить с ним контакт, но безуспешно. Цель Кельвина — разобраться, почему два оставшихся на станции ученых ведут себя странно», — гласит синопсис постановки.

В качестве режиссера выступил Александр Пронькин. В главных ролях Степан Сопко, Анна Сырчикова, Алексей Корсуков, Анатолий Смоляков, Артем Рудаков, Валерия Веретенникова, Анастасия Тиунова, Марат Мударисов, Александр Гончарук и Александр Аверин.

Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

расскажите друзьям
люди
Степан СопкоАнна СырчиковаАлексей КорсуковАнатолий СмоляковВалерия ВеретенниковаАлександр ГончарукАлександр Аверин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»