В Москве покажут спектакль «Солярис» от пермского «Театра-Театра»

«Психолог Крис Кельвин прилетает на космическую станцию, которая находится на полностью покрытой океаном планете Солярис. По мнению некоторых земных ученых, этот океан разумен. Люди несколько раз предпринимали попытки установить с ним контакт, но безуспешно. Цель Кельвина — разобраться, почему два оставшихся на станции ученых ведут себя странно», — гласит синопсис постановки.