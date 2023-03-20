В Москве покажут спектакль «Солярис» от пермского «Театра-Театра»

С 27 по 30 апреля в Московском дворце молодежи пройдут первые гастроли научно-технологического спектакля «Солярис» Пермского академического «Театра-Театра». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Спектакль представит новый взгляд на одноименный роман Станислава Лема за счет использования современных технологий. Игровое пространство постановки построено на взаимодействии со светом, лазерами, голограммами и видеопроекцией.
«Психолог Крис Кельвин прилетает на космическую станцию, которая находится на полностью покрытой океаном планете Солярис. По мнению некоторых земных ученых, этот океан разумен. Люди несколько раз предпринимали попытки установить с ним контакт, но безуспешно. Цель Кельвина — разобраться, почему два оставшихся на станции ученых ведут себя странно», — гласит синопсис постановки.
В качестве режиссера выступил Александр Пронькин. В главных ролях Степан Сопко, Анна Сырчикова, Алексей Корсуков, Анатолий Смоляков, Артем Рудаков, Валерия Веретенникова, Анастасия Тиунова, Марат Мударисов, Александр Гончарук и Александр Аверин.