Ассоциация турагентств Турции предложила ввести сертификаты на сейсмостойкость отелей

«Если раньше наши собеседники за рубежом спрашивали, „есть ли новые направления“, то теперь они спрашивают о землетрясении. Туроператоры, вероятно, будут запрашивать отчеты о том, являются ли отели сейсмостойкими или нет. Отели должны быть сертифицированы, чтобы мы могли внушать доверие», — отметил президент ассоциации.