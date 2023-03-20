Ассоциация турагентств Турции предложила ввести сертификаты на сейсмостойкость отелей

Президент Ассоциации турецких туристических агентств Фируз Баглыкая предложил выдавать отелям и предприятиям в секторе продуктов питания сертификаты о сейсмостойкости. Об этом сообщает Hürriyet.
По его мнению, выдачей таких сертификатов должно заниматься Министерство культуры и туризма. Баглыкая подчеркнул, что по инициативе многие агентства в сфере туризма уже ждут «дорожную карту».
«Если раньше наши собеседники за рубежом спрашивали, „есть ли новые направления“, то теперь они спрашивают о землетрясении. Туроператоры, вероятно, будут запрашивать отчеты о том, являются ли отели сейсмостойкими или нет. Отели должны быть сертифицированы, чтобы мы могли внушать доверие», — отметил президент ассоциации.
По последним данным, число жертв в результате землетрясений в Турции достигло 49 589 человек, из них — 6807 иностранных граждан. Общий ущерб от стихийного бедствия с эпицентром в провинции Кахраманмараш превысил 105 млрд долларов.