Финляндия шестой год подряд стала самой счастливой страной мира

Финляндия в шестой раз стала самой счастливой страной мира. Об этом говорится во Всемирном докладе о счастье.
В топ-5 вошли Дания, Исландия, Израиль и Нидерланды. Единственной новой страной в первой двадцатке стала Литва, поднявшаяся более чем на 30 позиций с 2017 года.
Россия оказалась на 70-м месте, поднявшись на 10 строчек с прошлого года. США разместились на 15-й позиции, Германия — на 16-й, Армения — на 79-й, Грузия — на 90-й, а Украина — на 92-й.
«Раздираемые войной Афганистан и Ливан остаются двумя самыми несчастливыми странами в исследовании, где средняя оценка жизни более чем на пять пунктов ниже, чем в десяти самых счастливых странах», — подчеркивается в докладе.
Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году. Место в рейтинге рассчитывается исходя из шести параметров: ВВП на душу населения, продолжительности жизни, щедрости, социальной поддержки, а также свободы и коррупции в части их влияния на принятие важных жизненных решений.