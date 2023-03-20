Финляндия шестой год подряд стала самой счастливой страной мира

Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году. Место в рейтинге рассчитывается исходя из шести параметров: ВВП на душу населения, продолжительности жизни, щедрости, социальной поддержки, а также свободы и коррупции в части их влияния на принятие важных жизненных решений.