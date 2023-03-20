Олег Дерипаска подал иск к Певчих о защите чести и достоинства

Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении Марии Певчих о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя бизнесмена, причиной подачи заявления в суд стала публикация «ложной информации об участии Дерипаски в залоговых аукционах».
Заявление в Арбитражный суд Москвы было подано 9 марта. Предварительное заседание по делу назначено на 1 июня 2023 года.
В августе 2022 года Дерипаска подал в суд на Алексея Навального, его соратников Георгия Албурова и Марию Певчих, а также на издания The Insider*, Associated Newspapers Limited и организации Newlines Institute for Strategy and Policy.
Поводом стал ролик на ютуб-канале Навального «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров», содержащий «ложные сведения, которые были распространены иностранными СМИ». Тогда суд удовлетворил иск и обязал опровергнуть информацию.