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«Коммерсант»: спрос на визы в Китай стал ажиотажным после возобновления выдачи

Денис Ламехов
Сегодня в 11:17

Спрос на визы в Китай среди жителей России оказался ажиотажным после возобновления приема документов: свободные слоты для подачи заявок разобрали за два дня, пишет «Коммерсант».

Газета ссылается на сообщения представителей двух компаний в сфере туризма — Continent Express и «Визаход». В первой уточнили, что по состоянию на 17 марта в Москве ближайшей свободной датой на подачу документов было 23 мая, в Петербурге — 20 апреля.

Представитель платформы Ostrovok.ru отмечает, что за две первые недели марта число бронирований китайских отелей по сравнению с тем же периодом февраля выросло вдвое. Количество запросов, связанных с гостиницами в КНР, — в шесть раз.

Поток российских туристов в Китай в 2023 году может восстановиться до 30–40% от того, что был до пандемии, если будет решен вопрос с безвизовым режимом для тургрупп, прогнозирует вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Туристический поток ограничивают не только визы, но и число рейсов: сейчас объем перевозок составляет лишь 10–15% от показателя допандемийного 2019 года, отмечает «Коммерсант».

Со стартом пандемии границы Китая для туристов закрылись. Власти страны начали отменять жесткие ограничения в конце 2022 года. С 8 января 2023-го они сделали необязательным карантин для прибывающих из‑за рубежа.

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