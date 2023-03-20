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Игру Atelier Ryza адаптировали в виде аниме. Посмотрите первый трейлер

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:56

Студия Liden Films, известная по «Бродяге Кэнсину» и второму сезону «Убийцы гоблинов», адаптировала игру Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout в виде аниме. Премьера состоится летом 2023 года.

История расскажет об обычной девочке по имени Риза. Ей наскучивает деревенская жизнь, и она решает отправиться на поиск приключений вместе со своими друзьями.

Сколько будет серий в грядущем сериале, пока неизвестно.

Релиз оригинальной Atelier Ryza состоялся в 2019 году. В 2021-м игра получила сиквел Lost Legends & the Secret Fairy. 24 марта на PlayStation 4,5, Nintendo Switch и ПК состоится релиз третьей части тайтла Alchemist of the End & the Secret Key.

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