Игру Atelier Ryza адаптировали в виде аниме. Посмотрите первый трейлер

Студия Liden Films, известная по «Бродяге Кэнсину» и второму сезону «Убийцы гоблинов», адаптировала игру Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout в виде аниме. Премьера состоится летом 2023 года.
История расскажет об обычной девочке по имени Риза. Ей наскучивает деревенская жизнь, и она решает отправиться на поиск приключений вместе со своими друзьями.
Сколько будет серий в грядущем сериале, пока неизвестно.
Релиз оригинальной Atelier Ryza состоялся в 2019 году. В 2021-м игра получила сиквел Lost Legends & the Secret Fairy. 24 марта на PlayStation 4,5, Nintendo Switch и ПК состоится релиз третьей части тайтла Alchemist of the End & the Secret Key.
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