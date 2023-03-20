Сроки гарантийного ремонта PlayStation в России выросли до двух месяцев и более

Если раньше у центров был запас комплектующих и подменные консоли, то теперь заранее сервисы ничего не заказывают. В компании ждут, пока конкретный пользователь обратится за ремонтом, и только потом оформляют доставку запчасти из‑за рубежа, говорят другие собеседники «Известий».