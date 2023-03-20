Сроки гарантийного ремонта PlayStation в России выросли до двух месяцев и более

В России увеличился срок ремонта игровых консолей PlayStation, передают «Известия» со ссылкой на компанию «ИРП» — единственный в стране авторизованный сервисный центр бренда.
Там сообщили, что обратившиеся за починкой устройств пользователи ждут по два месяца и более. «Все зависит от наличия запчастей. Если деталей нет, то сроки поставки не определены», — рассказали в «ИРП».
Близкий к неназванному крупному ретейлеру источник рассказал изданию, что ремонт стал занимать больше времени, так как значительно усложнилась цепочка поставки деталей.
Если раньше у центров был запас комплектующих и подменные консоли, то теперь заранее сервисы ничего не заказывают. В компании ждут, пока конкретный пользователь обратится за ремонтом, и только потом оформляют доставку запчасти из‑за рубежа, говорят другие собеседники «Известий».
Опрошенные изданием юристы заявили, что максимальный срок обслуживания гаджетов в России — 45 дней. Если сервисный центр не укладывается в эти сроки, пользователь вправе запросить выплату неустойки в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки.
В начале марта 2022 года Sony приостановила продажи PlayStation в России, прекратила поставки программного и аппаратного обеспечения. Кроме того, компания ограничила доступ к PlayStation Store.