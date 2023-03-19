Суд Сейшел приговорил россиянина к 2,5 года за гибель сына, оставленного в машине на солнце

Суд постановил, что 39-летний Дмитрий Сандул, который приехал с семьей на отдых, оставил своего полуторагодовалого сына в машине на полтора часа, пишет Francetvinfo. При этом, по данным издания, ребенок умер не от перегрева, а от переохлаждения — в машине был включен кондиционер. У мальчика случился отек головного мозга.