Суд Сейшел приговорил россиянина к 2,5 года за гибель сына, оставленного в машине на солнце

Cуд Сейшельских островов приговорил гражданина РФ к 2,5 года тюрьмы из‑за гибели сына, оставленного в салоне автомобиля на солнце, сообщает ТАСС. Суд признал смерть мальчика насильственной — ребенок умер от гипертермии, то есть перегрева, уточняет российское информагентство.
Суд постановил, что 39-летний Дмитрий Сандул, который приехал с семьей на отдых, оставил своего полуторагодовалого сына в машине на полтора часа, пишет Francetvinfo. При этом, по данным издания, ребенок умер не от перегрева, а от переохлаждения — в машине был включен кондиционер. У мальчика случился отек головного мозга.
Поначалу дело против россиянина завели по статье о непредумышленном убийстве, а затем мужчину обвинили в преступной халатности, добавило издание. Адвокат Сандула просил, чтобы суд позволил его подзащитному отбыть наказание в РФ, но судья перенаправил защитника в МИД Сейшел и российское посольство в республике — они должны вести об этом переговоры.