Уиллем Дефо готов еще раз сыграть Зеленого Гоблина, если позовут

Четырехкратный номинант на «Оскар» Уиллем Дефо вернулся бы во вселенную Человека-паука и еще раз сыграл Зеленого Гоблина. Об этом актер рассказал в интервью Inverse.
«Это отличная роль. Мне понравился тот факт, что во всех случаях это была двойная роль», — сказал Дефо. В комиксах персонаж Норман Осборн страдает раздвоением личности, мечась между ученым-бизнесменом и злодеем Зеленым Гоблином.
Первый раз в Зеленого Гоблина актер перевоплотился для фильма Сэма Рейми «Человек-паук» с Тоби Магуайром, во второй раз — в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом. Дефо сказал, что оба раза он испытывал «очень разные переживания» и «отлично провел время».
Недавно Магуайр, исполнитель роли супергероя в фильмах Рейми, рассказал о своей первой реакции на предложение сняться в «Нет пути домой». «Мне позвонили, и я сразу же сказал, что приеду, чтобы сделать это. Волновался, потому что не знал, как это будет выглядеть сейчас и как я получу опыт. Но чтобы показать себя с красивыми, талантливыми, творческими людьми и играть вместе? Это просто как „Да!“. Это весело и увлекательно», — поделился актер в книге о создании фильма.