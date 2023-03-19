Уиллем Дефо готов еще раз сыграть Зеленого Гоблина, если позовут

Недавно Магуайр, исполнитель роли супергероя в фильмах Рейми, рассказал о своей первой реакции на предложение сняться в «Нет пути домой». «Мне позвонили, и я сразу же сказал, что приеду, чтобы сделать это. Волновался, потому что не знал, как это будет выглядеть сейчас и как я получу опыт. Но чтобы показать себя с красивыми, талантливыми, творческими людьми и играть вместе? Это просто как „Да!“. Это весело и увлекательно», — поделился актер в книге о создании фильма.