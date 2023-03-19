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В Тульской области упал беспилотник «без опознавательных знаков»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

В Тульской области упал беспилотник «без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности», сообщили ТАСС в комитете региона по региональной безопасности.

Это произошло в Одоевском районе, между населенными пунктами Петровское и Маловель. БПЛА обнаружили в поле вдали от жилых домов.

На месте работают все оперативные службы. Местные власти утверждают, что угрозы безопасности населению и инфраструктуре нет.

2 марта рядом с тульским поселком Березовский нашли воронку от взрыва диаметром полтора метра. Власти говорили, что она могла образоваться от падения беспилотника. В тот же день в пригороде города Коломны в Подмосковье был слышен громкий взрыв.

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