В российских школах начинают изучать африканские языки

Африканские языки суахили и амхарский вошли в программу дополнительного обучения в российских школах. Об этом на Международной парламентской конференции «Россия — Африка» рассказал директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов, пишет ТАСС.
«[Такого], в общем, не было даже во времена Советского Союза. Это значит, что мы имеем сквозную подготовку школа — университет — работодатель», — заявил Маслов.
По его словам, институт работает над возрождением преподавания языков, которое почти исчезло. Речь, в частности, об изучении йоруба, сомалийского, суахили, амхарского, зулу и многих других языков.
Директор добавил: «У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями».