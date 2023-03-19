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В российских школах начинают изучать африканские языки

Виктория Шанина
Сегодня в 16:49

Африканские языки суахили и амхарский вошли в программу дополнительного обучения в российских школах. Об этом на Международной парламентской конференции «Россия — Африка» рассказал директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов, пишет ТАСС.

«[Такого], в общем, не было даже во времена Советского Союза. Это значит, что мы имеем сквозную подготовку школа — университет — работодатель», — заявил Маслов.

По его словам, институт работает над возрождением преподавания языков, которое почти исчезло. Речь, в частности, об изучении йоруба, сомалийского, суахили, амхарского, зулу и многих других языков.

Директор добавил: «У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями».

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