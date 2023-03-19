В Петербурге задержали активиста с плакатом с Леопольдом и надписью «Давайте жить дружно»

В Петербурге задержали пикетчика, который развернул плакат с изображением кота Леопольда и его цитатой на Дворцовой площади. Об этом сам активист рассказал «ОВД-Инфо»*.
Задержанный — местный житель Лев Соколов. На его плакате была написана фраза «Давайте жить дружно» из советского мультфильма «Приключения кота Леопольда».
Активиста отвели в полицейский автозак, где, по словам Соколова, его опросили о работе, военной службе и отношении к спецоперации. Затем мужчину отвезли в отдел.
* Признано в России иноагентом.
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