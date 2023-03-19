На двери московского бара Underdog написали ZOV и «За Россию!»

На входной двери бара Underdog в Москве оставили буквы ZOV и надпись «За Россию!». Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат владельцев бара Константин Ерохин.
«Не люблю отвлеченные рассуждения, но вот итог выступления свободных журналистов, админов телеграм-каналов и других комментаторов про то, что „нужно самим наказывать всех провинившихся перед властью“», — заявил Ерохин.
Он добавил, что вместе с владельцами бара готовит заявление в полицию.
17 марта в Underdog нагрянули силовики из‑за предполагаемой причастности заведения к финансированию ВСУ. Рейд коснулся также московского бара La Virgen.
Очевидцы рассказали, что правоохранители пришли в бары с электрошокерами и кувалдой (были ли они применены, не уточнялось). Представители заведений заявили, что были задержаны более 40 человек.
Одну из сотрудниц Underdog силовики заставили написать на двери бара литеру Z и слова «За Россию». В самом заведении после появления полиции сменился музыкальный репертуар. Как сообщает Sota, там играли композиции Shaman и «Любэ», песни «Синий платочек» и «Хей, ой, да конь мой вороной».
События 17 марта, вероятнее всего, связаны с благотворительным маркетом La Virgen Taqueria. Бар собирал деньги, чтобы направить благотворительному объединению Kyiv Angels, которое, в свою очередь, переводит средства ВСУ.
Пост о маркете появился в соцсетях La Virgen Taqueria летом 2022 года. После этого сотрудники бара столкнулись с угрозами и критикой, в том числе со стороны телеведущего Владимира Соловьева. Скандал коснулся и бара Underdog, поскольку это также проект основателей La Virgen Taqueria.