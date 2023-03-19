На двери московского бара Underdog написали ZOV и «За Россию!»

Пост о маркете появился в соцсетях La Virgen Taqueria летом 2022 года. После этого сотрудники бара столкнулись с угрозами и критикой, в том числе со стороны телеведущего Владимира Соловьева. Скандал коснулся и бара Underdog, поскольку это также проект основателей La Virgen Taqueria.