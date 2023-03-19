Назарбаев появился на публике впервые после операции. Все ради парламентских выборов

Парламентские выборы в Казахстане стартовали 19 марта. По их итогам будут избраны депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихаты (местные представительные органы власти) всех уровней. В отличие от предыдущих выборов, Мажилис парламента впервые будет избираться по смешанной системе: 70% депутатов проходят по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам.