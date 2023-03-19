Назарбаев появился на публике впервые после операции. Все ради парламентских выборов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал в Астане на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает корреспондент Zakon.kz.
Назарбаев поздравил граждан Казахстана с праздником Наурыз, а на вопросы журналистов отвечать отказался.
«Пусть Наурыз принесет нашему народу весеннюю радость и тепло. Каждой семье желаю благополучия и всего хорошего», — сказал экс-президент.
Это первое публичное появление Нурсултана Назарбаева после перенесенной операции на сердце, которая была проведена в конце января.
Парламентские выборы в Казахстане стартовали 19 марта. По их итогам будут избраны депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихаты (местные представительные органы власти) всех уровней. В отличие от предыдущих выборов, Мажилис парламента впервые будет избираться по смешанной системе: 70% депутатов проходят по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам.
В нижнюю палату парламента будут избраны 98 депутатов. На выборы допущены семь политических партий, по которым баллотируются 283 кандидата, а по одномандатным округам — 435 кандидатов.