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Назарбаев появился на публике впервые после операции. Все ради парламентских выборов

Виктория Шанина
Сегодня в 14:14

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал в Астане на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает корреспондент Zakon.kz.

Назарбаев поздравил граждан Казахстана с праздником Наурыз, а на вопросы журналистов отвечать отказался.

«Пусть Наурыз принесет нашему народу весеннюю радость и тепло. Каждой семье желаю благополучия и всего хорошего», — сказал экс-президент.

Это первое публичное появление Нурсултана Назарбаева после перенесенной операции на сердце, которая была проведена в конце января.

Парламентские выборы в Казахстане стартовали 19 марта. По их итогам будут избраны депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихаты (местные представительные органы власти) всех уровней. В отличие от предыдущих выборов, Мажилис парламента впервые будет избираться по смешанной системе: 70% депутатов проходят по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам.

В нижнюю палату парламента будут избраны 98 депутатов. На выборы допущены семь политических партий, по которым баллотируются 283 кандидата, а по одномандатным округам — 435 кандидатов.

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