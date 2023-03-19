Евросоюз пообещал финансовую поддержку Сербии и Косово за нормализацию отношений

«Никакие выплаты не будут совершаться до того, как ЕС определит, что все положения соглашения были полностью выполнены», — отмечается в документе.
Отдельно указано, что все пункты соглашения «должны быть реализованы независимо одно от другого» и чтобы обе стороны «договорились не блокировать реализацию ни одного из них».
Белград и Приштина по итогам 12-часовых переговоров 18 марта достигли договоренностей по ряду вопросов плана Евросоюза по урегулированию ситуации в Косово. Соглашение состоит из 11 пунктов, по одному из них Косово обязуется создать сообщество сербских муниципалитетов.
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