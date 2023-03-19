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Евросоюз пообещал финансовую поддержку Сербии и Косово за нормализацию отношений

Виктория Шанина
Сегодня в 13:42

Евросоюз проведет конференцию доноров в течение 150 дней для формирования пакета инвестиционной и финансовой помощи Сербии и Косово, если они выполнят все пункты соглашения о нормализации отношений. Об этом говорится в приложении на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

«Никакие выплаты не будут совершаться до того, как ЕС определит, что все положения соглашения были полностью выполнены», — отмечается в документе.

Отдельно указано, что все пункты соглашения «должны быть реализованы независимо одно от другого» и чтобы обе стороны «договорились не блокировать реализацию ни одного из них».

Белград и Приштина по итогам 12-часовых переговоров 18 марта достигли договоренностей по ряду вопросов плана Евросоюза по урегулированию ситуации в Косово. Соглашение состоит из 11 пунктов, по одному из них Косово обязуется создать сообщество сербских муниципалитетов.

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