Евросоюз пообещал финансовую поддержку Сербии и Косово за нормализацию отношений

Евросоюз проведет конференцию доноров в течение 150 дней для формирования пакета инвестиционной и финансовой помощи Сербии и Косово, если они выполнят все пункты соглашения о нормализации отношений. Об этом говорится в приложении на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.