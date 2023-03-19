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В Сочи массово отменяют и задерживают рейсы из‑за тумана и низкой облачности

Виктория Шанина
Сегодня в 11:26

В аэропорту Сочи из‑за сложной метеорологической обстановки отменены либо задержаны десятки рейсов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

За прошедшую ночь выполнено только два рейса из 57. Прилетающие самолеты отправляли на запасные аэродромы — сейчас там находятся 16 воздушных судов.

Отмечается, что отменено 39 рейсов (остальные были перенесены). Четыре из них должны были выполняться на самолетах, прибывших на запасные аэродромы.

«В районе аэропорта Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка. Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период», — говорят в пресс-службе.

Издание «Подъем» пишет, что в аэропорту скопились сотни людей. Пассажиров просят не приезжать в аэропорт, а самостоятельно менять билет на другую дату или оформлять возврат.

С 18 марта аэропорт Сочи работает по фактической погоде — решение о посадке принимают пилоты. По прогнозам синоптиков, погодные условия улучшатся только к 12.00 20 марта.

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Ассоциация туроператоров России
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