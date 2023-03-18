Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 49,6 тыс. человек

В результате землетрясений в Турции число погибших возросло до 49 589 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октайя.
Из них погибли 6807 иностранных граждан. Общий ущерб от стихийного бедствия с эпицентром в провинции Кахраманмараш превысил 105 млрд. В докладе турецкого департамента казначейства подчеркивается, что материальные убытки могут достичь 9% прогнозируемого ВНП страны в 2023 году.
7 марта ООН заявила, что ущерб, нанесенный Турции землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов. Ситуация в самой пострадавшей турецкой провинции Хатай, где сотни домов были разрушены, близка к апокалиптической, добавили там.
27 февраля Всемирный банк предварительно оценил ущерб, нанесенный экономике Турции землетрясениями, в 34,2 млрд долларов. Там заявили, что потребности в реконструкции могут в два-три раза превышать предполагаемый прямой физический ущерб.
Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Эпицентр его располагался рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Первый толчок был магнитудой 7,8 балла, за ним последовало более 40 афтершоков. Днем в районе Эльбистан (находится в 200 км севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.