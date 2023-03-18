Реклама
Новости

Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 49,6 тыс. человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:47

В результате землетрясений в Турции число погибших возросло до 49 589 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октайя.

Из них погибли 6807 иностранных граждан. Общий ущерб от стихийного бедствия с эпицентром в провинции Кахраманмараш превысил 105 млрд. В докладе турецкого департамента казначейства подчеркивается, что материальные убытки могут достичь 9% прогнозируемого ВНП страны в 2023 году.

7 марта ООН заявила, что ущерб, нанесенный Турции землетрясениями, может превысить 100 млрд долларов. Ситуация в самой пострадавшей турецкой провинции Хатай, где сотни домов были разрушены, близка к апокалиптической, добавили там.

27 февраля Всемирный банк предварительно оценил ущерб, нанесенный экономике Турции землетрясениями, в 34,2 млрд долларов. Там заявили, что потребности в реконструкции могут в два-три раза превышать предполагаемый прямой физический ущерб.

Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Эпицентр его располагался рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Первый толчок был магнитудой 7,8 балла, за ним последовало более 40 афтершоков. Днем в районе Эльбистан (находится в 200 км севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.

расскажите друзьям
теги
ООНВсемирный Банк
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»