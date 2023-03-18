Валерия Гай Германика снимет сериал о княгине Ольге

Валерия Гай Германика планирует снять восьмисерийный сериал о княгине Ольге, причисленной к лику святых. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Сюжет расскажет о ряде событий X века. Сценарий к проекту напишут Марианна Сокольская и Алексей Тагушев, работавшие над сериалом «Деревенщина» и фильмом «Яблочный спас».
Сейчас производство находится в подготовительном периоде, пишет RTVI. Им занимается компания «Марс медиа». Планируется, что премьера сериала состоится на «Первом канале».
Валерия Гай Германика в первую очередь известна как режиссерка фильмов и сериалов о жизни трудных подростков, таких как «Все умрут, а я останусь» и «Школа».