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Украина ввела санкции в отношении президента Сирии Асада

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:21

Украина ввела санкции против президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает ТАСС.

На Асада распространяются блокировка активов и некоторые другие меры. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

15 марта в Кремле прошли переговоры Башара Асада и Владимира Путина. Президент Сирии прибыл в Россию впервые после начала военной операции на Украине.

Тогда Асад заявил, что поддерживает ввод российских войск на украинскую территорию и признал территорией России присоединенные ЛНР, ДНР, части Херсонской и Запорожской областей.

На следующий день стало известно, что Сирия и Россия в течение ближайших недель подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве. В рамках договора планируется 40 инвестпроектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта и жилищного строительства. О каких конкретно проектах идет речь, станет известно после подписания.

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