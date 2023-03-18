Украина ввела санкции в отношении президента Сирии Асада

На следующий день стало известно, что Сирия и Россия в течение ближайших недель подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве. В рамках договора планируется 40 инвестпроектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта и жилищного строительства. О каких конкретно проектах идет речь, станет известно после подписания.