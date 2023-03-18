Украина ввела санкции в отношении президента Сирии Асада

На Асада распространяются блокировка активов и некоторые другие меры. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
15 марта в Кремле прошли переговоры Башара Асада и Владимира Путина. Президент Сирии прибыл в Россию впервые после начала военной операции на Украине.
Тогда Асад заявил, что поддерживает ввод российских войск на украинскую территорию и признал территорией России присоединенные ЛНР, ДНР, части Херсонской и Запорожской областей.
На следующий день стало известно, что Сирия и Россия в течение ближайших недель подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве. В рамках договора планируется 40 инвестпроектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта и жилищного строительства. О каких конкретно проектах идет речь, станет известно после подписания.