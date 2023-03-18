Представители Underdog и La Virgen выпустили заявление по вчерашнему полицейскому рейду

Представители баров отмечают, что вчера было задержано 40 человек, в том числе уборщица и одна несовершеннолетняя. Руководство боится повторения рейдов и «других негативных событий» и думает, как предотвратить их. Первым делом уволили одного из участников проекта по имени Павел. «Осторожно, новости» пишут, что с ним связывают приход силовиков.