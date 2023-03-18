Представители Underdog и La Virgen выпустили заявление по вчерашнему полицейскому рейду

Адвокат Константин Крохин, представляющий интересы владельцев баров Underdog и La Virgen Taqueria, опубликовал в телеграме официальное заявление команды заведений по вчерашним событиям.
«Мы все понимаем, что причиной вчерашних задержаний были события, которые случились летом 2022 года. Наша задача сейчас — обезопасить наших сотрудников и клиентов», — говорится в нем.
Представители баров отмечают, что вчера было задержано 40 человек, в том числе уборщица и одна несовершеннолетняя. Руководство боится повторения рейдов и «других негативных событий» и думает, как предотвратить их. Первым делом уволили одного из участников проекта по имени Павел. «Осторожно, новости» пишут, что с ним связывают приход силовиков.
«Весь персонал сейчас деморализован и напуган. Также посетителям и участникам проекта в интернете поступают многочисленные угрозы, которые мы оцениваем как реальные», — говорится в заявлении.
Также представители баров принесли извинения за вчерашние события всем, включая правоохранителей, «которым пришлось участвовать в данных мероприятиях из‑за нас и тратить свое время».
Накануне вечером в московские бары Underdog и La Virgen Taqueria пришла полиция с электрошоками и кувалдой. Правоохранители объяснили свой визит тем, что бары спонсировали Вооруженные силы Украины.
Одну из сотрудниц Underdog силовики заставили написать на двери бара литеру Z и слова «За Россию». В самом заведении после появления полиции сменился музыкальный репертуар. Как сообщает Sota, там играли композиции Shaman и «Любэ», песни «Синий платочек» и «Хей, ой, да конь мой вороной».
«Медиазона»* со ссылкой на одного из сотрудников Underdog заявила, что полицейские заставляли посетителей подпевать, угрожая им электрошокерами, а также просили людей с татуировками раздеться.
Адвокат Ерохин опубликовал скриншот переписки с, предположительно, одним из задержанных сотрудников бара. Он написал, что их заставляли петь гимн, половину задержанных избили. У задержанных проверяли чаты в Telegram, к утру всех отпустили из ОВД.
В начале июля 2022 года La Virgen разместил пост с анонсом благотворительного маркета виниловых пластинок в поддержку коллектива Kyiv Angels. Это украинская благотворительная организация, которая помогает медикам и мирным жителям, пострадавшим от спецоперации, а также ВСУ.
Сотрудники La Virgen Taqueria заявили, что их аккаунт взломали, а маркет должен был помочь приюту «Твое собачье дело». После этого они организовали акцию в поддержку российского Красного Креста и «миллионов беженцев», которые находятся в России.