Кошки-лисы из корсиканских легенд оказались отдельным видом кошек

Много лет корсиканские пастухи рассказывали о неуловимых кошках-лисицах, которые днем прячутся в лесах, а ночью спускаются в долины, чтобы нападать на ягнят и пить молоко у овец и коз. Ученые не уделяли этим байкам внимания, поскольку считали данных зверей одичавшими домашними кошками.