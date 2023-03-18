Кошки-лисы из корсиканских легенд оказались отдельным видом кошек

Кошки-лисы, о которых ходили легенды на французском острове Корсика, оказались отдельным видом кошек. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на Французское управление по биоразнообразию (OFB).
Много лет корсиканские пастухи рассказывали о неуловимых кошках-лисицах, которые днем прячутся в лесах, а ночью спускаются в долины, чтобы нападать на ягнят и пить молоко у овец и коз. Ученые не уделяли этим байкам внимания, поскольку считали данных зверей одичавшими домашними кошками.
Однако результаты генетического исследования показали, что кошки-лисы отличаются не только от домашних кошек, но и от всех ранее известных диких, включая лесных кошек. У них уникальная генетическая линия, чье происхождение и точный таксономический статус еще предстоит выяснить.
От домашних корсиканские кошки отличаются не только генами, но и размером — их рост от головы до хвоста составляет целых 90 сантиметров. Они покрыты шелковистым мехом, а кончик хвоста у них всегда черный.
«Обнаружение новой уникальной популяции диких кошек на таком хорошо изученном острове, как Корсика, — удивительное событие, которое подчеркивает возможность сохранения необычных видов животных буквально под носом у человека», — отмечает Naked Science.
В дальнейшем ученые собираются подробнее изучить распространение и поведение корсиканских кошек. Для этого они возьмут у них дополнительные образцы и снабдят пойманных животных GPS-ошейниками.