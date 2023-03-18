«Я не боюсь умереть»: Сэм Нилл из «Парка Юрского периода» рассказал о борьбе с лейкемией 3-й стадии

«Я не боюсь умереть, но это [смерть] меня раздражает. Потому что я бы очень хотел прожить еще десяток-другой лет. Мы построили все эти прекрасные террасы, у нас есть оливковые деревья и кипарисы, и я хочу быть рядом, чтобы увидеть, как все это созреет. И у меня есть мои прекрасные маленькие внуки. Я хочу увидеть, как они вырастут», — поделился актер.