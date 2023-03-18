«Я не боюсь умереть»: Сэм Нилл из «Парка Юрского периода» рассказал о борьбе с лейкемией 3-й стадии

Актер Сэм Нилл, известный по франшизе «Парк Юрского периода» и сериалу «Острые козырьки», рассказал в своем недавнем интервью для The Guardian, что сейчас борется с лейкемией 3-й стадии. Точный диагноз — ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома.
О заболевании Нилл узнал в 2022 году, после чего прошел курс химиотерапии, который оказался неэффективным. Тогда врачи предложили новый очень дорогой препарат. Актер согласился и подписал контракт с фармацевтической компанией, что если через четыре месяца он будет жив, то лечение будет бесплатным.
Нилл стал единственным человеком в Новом Южном Уэльсе, кто принимал это лекарство. Препарат помог актеру, сейчас заболевание находится в стадии ремиссии. По его словам, лечение необходимо будет проходить ежемесячно до конца жизни. «Рака в моем теле нет», — подчеркнул он.
«Я не боюсь умереть, но это [смерть] меня раздражает. Потому что я бы очень хотел прожить еще десяток-другой лет. Мы построили все эти прекрасные террасы, у нас есть оливковые деревья и кипарисы, и я хочу быть рядом, чтобы увидеть, как все это созреет. И у меня есть мои прекрасные маленькие внуки. Я хочу увидеть, как они вырастут», — поделился актер.
Нилл также рассказал о лейкемии в мемуарах «Я когда‑нибудь говорил вам это?», которые выйдут 23 марта. По словам актера, он начал писать книгу год назад, после того как узнал о своем диагнозе. Из‑за своего состояния он не мог больше сниматься в кино, но из‑за любви к работе хотел себя чем‑то занять, поэтому принял решение написать книгу.
«Мне нравится каждый день контактировать с людьми, наслаждаться их обществом и дружбой. Но внезапно я лишился всего этого и подумал: „Что же мне делать?“», — сказал он.