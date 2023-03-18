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Путин подписал закон о сроках до 15 лет за фейки о добровольцах, помогающих российской армии

Семён Гудошников
Сегодня в 12:13

Владимир Путин подписал закон, который предполагает уголовную ответственность за фейки и дискредитацию не только Российской армии, но и всех, кто ей помогает, включая добровольцев и бойцов ЧВК. Документ опубликован на портале нормативно-правовой инфомрации.

Законопроект также ужесточает наказания по уголовным статьям о фейках (207.3 УК) и повторной дискредитации армии (280.3 УК). По первым частям этих статей (когда нет отягчающих обстоятельств) максимальный срок увеличился с 3 до 5 лет. Если дискредитация, по мнению суда, повлекла опасные последствия, максимальное наказание вырастет с 5 до 7 лет лишения свободы.

За фейки об армии, которые повлекли тяжкие последствия (часть 3 статьи 207.3 УК), максимальное наказание останется прежним — 15 лет лишения свободы, но теперь оно будет распространяться и на добровольцев с участниками ЧВК.

Штрафы по административной статье о дискредитации (20.3.3 КоАП) тоже останутся без изменений, но будут назначаться и за слова о людях и организациях, помогающих армии. Штрафы от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. — для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. — для юрлиц.

Ввести ответственность за дискредитацию добровольцев, «в том числе бывших осужденных», предложил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы «выискивают негативную информацию о добровольцах» и «целенаправленно публикуют подробные материалы, выставляющие защитников России в неприглядном виде, представляя их злодеями и преступниками».

Перед принятием поправок Госдумой Пригожин попросил Вячеслава Володина не распространять наказание на людей, которые критикуют высший командный состав Минобороны России и ЧВК «Вагнер». «В противном случае любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности», — сказано в обращении.

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Владимир ПутинВячеслав ВолодинЕвгений Пригожин
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