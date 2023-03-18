Путин подписал закон о сроках до 15 лет за фейки о добровольцах, помогающих российской армии

Штрафы по административной статье о дискредитации (20.3.3 КоАП) тоже останутся без изменений, но будут назначаться и за слова о людях и организациях, помогающих армии. Штрафы от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. — для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. — для юрлиц.