Таиланд планирует оставить для россиян программу 45-дневного безвиза

Правительство Таиланда собирается продлить для россиян 45-дневный срок безвизового пребывания для россиян еще на год — до 31 марта 2024 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Туристического управления Таиланда Сирипакорн Чеавсамут.
«Этот вопрос рассматривается. С большой долей вероятности, визовое послабление будет продлено», — цитирует его слова Ассоциация туроператоров России.
«Мы общались с „Аэрофлотом“. Загрузка его рейсов достигает 90%, а S7 — 100%. Но, конечно, рейсов в Таиланд из России не хватает. Таиландские перевозчики пока не будут летать в Россию, потому что не решены вопросы страховки», — добавил Чаевсамут.
Чиновник считает, что данное решение позитивно скажется на российском турпотоке. За 2,5 месяца 2023 года Таиланд посетили 480,5 тыс. россиян — это больше, чем за весь 2022-й. В доковидном 2019 году в королевство приехали 1,47 млн граждан России, в нынешнем году страна намерена принять около 1 млн россиян.
Недавно правительство Таиланда одобрило договор об экстрадиции с Россией. Договор заключен на фоне сообщений о массовом притоке в страну россиян, избегающих последствий военной операции на Украине.
Al Jazeera со ссылкой на данные международного аэропорта Пхукета месяц назад написала, что с 1 ноября 2022 года по 21 января 2023-го на Пхукет прибыло более 233 тыс. россиян. Издание заявило о десятках тысяч граждан России, которые прибыли в королевство, чтобы избежать призыва в армию и экономических последствий военной операции, многие из которых искали новый дом.