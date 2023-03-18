Таиланд планирует оставить для россиян программу 45-дневного безвиза

Al Jazeera со ссылкой на данные международного аэропорта Пхукета месяц назад написала, что с 1 ноября 2022 года по 21 января 2023-го на Пхукет прибыло более 233 тыс. россиян. Издание заявило о десятках тысяч граждан России, которые прибыли в королевство, чтобы избежать призыва в армию и экономических последствий военной операции, многие из которых искали новый дом.