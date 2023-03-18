Реклама
Новости

Таиланд планирует оставить для россиян программу 45-дневного безвиза

Семён Гудошников
Сегодня в 09:01

Правительство Таиланда собирается продлить для россиян 45-дневный срок безвизового пребывания для россиян еще на год — до 31 марта 2024 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Туристического управления Таиланда Сирипакорн Чеавсамут.

«Этот вопрос рассматривается. С большой долей вероятности, визовое послабление будет продлено», — цитирует его слова Ассоциация туроператоров России.

«Мы общались с „Аэрофлотом“. Загрузка его рейсов достигает 90%, а S7 — 100%. Но, конечно, рейсов в Таиланд из России не хватает. Таиландские перевозчики пока не будут летать в Россию, потому что не решены вопросы страховки», — добавил Чаевсамут.

Чиновник считает, что данное решение позитивно скажется на российском турпотоке. За 2,5 месяца 2023 года Таиланд посетили 480,5 тыс. россиян — это больше, чем за весь 2022-й. В доковидном 2019 году в королевство приехали 1,47 млн граждан России, в нынешнем году страна намерена принять около 1 млн россиян.

Недавно правительство Таиланда одобрило договор об экстрадиции с Россией. Договор заключен на фоне сообщений о массовом притоке в страну россиян, избегающих последствий военной операции на Украине.

Al Jazeera со ссылкой на данные международного аэропорта Пхукета месяц назад написала, что с 1 ноября 2022 года по 21 января 2023-го на Пхукет прибыло более 233 тыс. россиян. Издание заявило о десятках тысяч граждан России, которые прибыли в королевство, чтобы избежать призыва в армию и экономических последствий военной операции, многие из которых искали новый дом.

расскажите друзьям
теги
Ассоциация туроператоров РоссииАэрофлотАК S7
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»