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Триллер «Вышка» получит продолжение. Скотт Манн начал работу над сиквелом

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:37

Американский триллер «Вышка», который вышел на экраны в августе 2022 года и стал хитом российского кинопроката, получит продолжение. Об этом сообщил Deadline.

Издание выяснило, что режиссер картны Скотт Манн обсуждает идею сиквела с кинокомпанией Tea Shop Productions. Кинематографист намерен рассказать новую историю о драме, разворачивающейся на огромной высоте.

Продолжение триллера предполагается снять уже в 2023 году. Представители Tea Shop Productions отметили, что у них есть «пара идей» для сиквела. «Мы не хотим делать что‑то, что будет ощущаться как подражание», — заявили они.

Специализирующийся на остросюжетных лентах Манн, снявший «Турнир на выживание» и «Скорость: Автобус 657», неожиданно добился серьезного успеха со своим инди-проектом. «Вышка» собрала в прокате 22 млн долларов при бюджете всего в 5 млн, а также попала в топ-10 релизов Netflix на четырех территориях.

Картина рассказала о двух подругах-экстремалках, которые решают покорить заброшенную радиовышку посреди пустыни. Девушки взбираются на ее вершину, однако из‑за неудачно сложившихся обстоятельств оказываются там в ловушке. Героинь сыграли Грейс Кэролайн Карри и Вирджиния Гарднер.

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