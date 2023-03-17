Дензела Вашингтона и Барри Кеогана пригласили сниматься в сиквеле «Гладиатора»

Американскоий актер Дензел Вашингтон и звезда «Дюнкерка» Барри Кеоган обсуждают участие в сиквеле фильма «Гладиатор» Ридли Скотта. Об этом сообщил Deadline.
Вашингтон в данный момент завершает переговоры со студией Paramount, которая будет работать над картиной. На какую роль претендует актер, который уже снимался у Скотта в криминальной драме «Гангстер», неизвестно.
Источники утверждают, что Вашингтону достанется одна из ключевых ролей. По их словам, артисту очень понравился сценарий сиквела, написанный Дэвидом Скарпой и Ридли Скоттом с надеждой на его участие.
Кеогану же предложили роль императора Гета. На какой стадии находятся переговоры с 30-летним ирландцем, получившим номинацию на «Оскар» за роль в «Банши Инишерина», не сообщается.
Центрального персонажа в продолжении «Гладиатора» исполнит Пол Мескаль («Нормальные люди», «Незнакомая дочь»). Он сыграет сына Люциллы и племянника императора Коммода. Действие сиквела развернется через много лет после событий первой картины.
Фильм выйдет на экраны 22 ноября 2024 года. Художником-постановщиком ленты выступит Артур Макс, а дизайнером костюмов — Джанти Йейтс. Оба специалиста работали над оригинальным фильмом.
Продюсерами новой картины станут президент Scott Free Майкл Прусс, Дуг Уик и Люси Фишер из Red Wagon Entertainment, а также сам Скотт. Исполнительными продюсерами будут Уолтер Паркс и Лори МакДональд.