Литовскому парламенту предложили приостановить прием заявлений на гражданство от россиян и белорусов

Авторы инициативы оценивают ее как временную меру, которая не должна стать препятствием для приобретения гражданства Литвы в будущем. Кроме того, они обещают, что ограничения не коснутся людей, имеющих право на восстановление гражданства, а также тех, кто имеет литовское происхождение.