Литовскому парламенту предложили приостановить прием заявлений на гражданство от россиян и белорусов

В законопроект об ограничительных мерах, который рассматривает сейм Литвы, внесли предложение о приостановке приема заявлений на получение гражданства от россиян и белорусов. Об этом сообщила газета Lrytas.
Авторы инициативы оценивают ее как временную меру, которая не должна стать препятствием для приобретения гражданства Литвы в будущем. Кроме того, они обещают, что ограничения не коснутся людей, имеющих право на восстановление гражданства, а также тех, кто имеет литовское происхождение.
«Граждане России и Беларуси, которые уже проживают в Литве со временным или постоянным видом на жительство, смогут продолжать жить в Литве, но их заявления о получении гражданства не будут приняты», — подчеркнули министр внутренних дел Агне Билотайте и парламентарий Лауринас Кащюнас.
Они отметили, что в 2021 году литовское гражданство путем натурализации получили 33 белоруса и 45 россиян, а в 2022 году — 16 белорусов и 29 россиян. В упрощенном порядке документы оформили в 2021 году 34 белоруса и 34 россиянина, в 2022 году — 6 белорусов и 17 россиян.