Журнал «Искусство кино» выпустил новый эпизод документального сериала об истории российского кино

Проект призван рассказать о развитии кинематографа в дореволюционной, а затем советской России в период с 1895 по 1953 год. Первая часть ленты была посвящена немому кино, в том числе деятельности Александра Ханжонкова и Александра Дранкова, Владислава Старевича и Якова Протазанова, Льва Кулешова и Эсфирь Шуб.