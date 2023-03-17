Журнал «Искусство кино» выпустил новый эпизод документального сериала об истории российского кино

Журнал «Искусство кино» опубликовал на своем ютуб-канале новый эпизод документального проекта «История российского кино. Рождение мифа». Он вышел через неделю после дебютной серии.
Проект призван рассказать о развитии кинематографа в дореволюционной, а затем советской России в период с 1895 по 1953 год. Первая часть ленты была посвящена немому кино, в том числе деятельности Александра Ханжонкова и Александра Дранкова, Владислава Старевича и Якова Протазанова, Льва Кулешова и Эсфирь Шуб.
Фильм коснулся появления первой прессы о кино, влияния Первой мировой войны и революции на российские фильмы и прихода звукового кинематографа. Вторая часть продолжила эту тему и рассказала об идее советского Голливуда.
Героями нового эпизода стали Григорий Александров, аниматоры Александр Птушко и Александр Роу, а также подвергшиеся преследованиям власти Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн и Михаил Ромм. Завершается эпизод смертью Сталина, которого авторы документальной картины называют «кинозрителем номер один».
В проекте «История российского кино. Рождение мифа» приняли участие кинокритик Антон Долин* и историк Тамара Эйдельман*, режиссер Андрей Звягинцев и продюсер Александр Роднянский*, а также Алексей Айги, Зара Абдуллаева, Елена Стишова, Станислав Дединский, Наталья Рябчикова, Наталья Нусинова.
Вместе они разбираются в том, как происходили первые открытия российского и советского киноязыков, с какими трудностями сталкивалась киноиндустрия во время мировых войн и каким подошел кинематограф к «оттепели» конца 40-х — начала 50-х годов.