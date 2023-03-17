Элисон Голдфрапп из Goldfrapp анонсировала выпуск первой сольной пластинки

«Со старта своей карьеры в 2000 году Элисон Голдфрапп успела побыть и исполнительницей хрупкого эмбиент-попа, и электроклэш-дивой; поиграть мечтательный психоделический фолк, на следующей же пластинке сменить его на электро и диско. На новом <…> альбоме, „Silver Eye“, Голдфрапп обещает выдержать баланс между электроникой и фолком.

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Примечательно, что постоянный продюсер проекта Уилл Грегори в списке ответственных за продакшен отсутствует, вместо него эти функции выполняют Джон Конглтон, в чьем послужном списке работы и с группой Swans, и с Ар Келли, а также дарк-эмбиент-артист The Haxan Cloak, известный как сольно, так и по работе с Бьорк».