Элисон Голдфрапп из Goldfrapp анонсировала выпуск первой сольной пластинки

Вокалистка британской группы Goldfrapp Элисон Голдфрапп анонсировала выход первого сольного альбома «The Love Invention», пишет Consequence of Sound.
Пластинка увидит свет 12 мая, первый сингл с нее уже можно послушать: он получил название «So Hard So Hot». На борту — синтезаторы, хаус-бит и активная басовая линия.
Последний на текущий момент, седьмой в дискографии Goldfrapp альбом «Silver Eye» был выпущен в 2017-м — «Афиша Daily» добавила его в список самых ожидаемых релизов года. Музыкальный журналист Алексей Алеев писал:
«Со старта своей карьеры в 2000 году Элисон Голдфрапп успела побыть и исполнительницей хрупкого эмбиент-попа, и электроклэш-дивой; поиграть мечтательный психоделический фолк, на следующей же пластинке сменить его на электро и диско. На новом <…> альбоме, „Silver Eye“, Голдфрапп обещает выдержать баланс между электроникой и фолком.
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Примечательно, что постоянный продюсер проекта Уилл Грегори в списке ответственных за продакшен отсутствует, вместо него эти функции выполняют Джон Конглтон, в чьем послужном списке работы и с группой Swans, и с Ар Келли, а также дарк-эмбиент-артист The Haxan Cloak, известный как сольно, так и по работе с Бьорк».
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Примечательно, что постоянный продюсер проекта Уилл Грегори в списке ответственных за продакшен отсутствует, вместо него эти функции выполняют Джон Конглтон, в чьем послужном списке работы и с группой Swans, и с Ар Келли, а также дарк-эмбиент-артист The Haxan Cloak, известный как сольно, так и по работе с Бьорк».