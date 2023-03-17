YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа

Видеосервис YouTube восстановил аккаунт бывшего президента США и предпринимателя Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости».
Канал Трампа отныне вновь сможет публиковать контент. Представители платформы отметили, что продолжат следить за страницей экс-президента, «как и за любыми другими каналами».
«Мы внимательно оценили сохраняющиеся риски насилия в реальном мире, одновременно уравновешивая возможности избирателей равнозначно слышать основных кандидатов перед выборами», — заявили в YouTube.
Дональд Трамп потерял доступ к своему аккаунту на YouTube после беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года. Тогда же страницы Трампа заблокировали Facebook*, Instagram* и Twitter.
Ранее компания Meta* сообщила, что снимет блокировку со страниц Трампа на своих платформах. В ноябре Илон Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter.
*Компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.