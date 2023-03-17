Театр Романа Виктюка представит премьеру спектакля «Во всем виноват театр»

В Театре Романа Виктюка 24 марта пройдет премьера спектакля «Во всем виноват театр», поставленного режиссером Александром Карпушиным. Об этом «Афише Daily» сообщили представители театра.
Спектакль представляет собой фантазию на тему произведений Жана Кокто, созданную по мотивам архивных записей Виктюка. В центре истории — супружеская пара пожилых актеров, в жизнь которых врывается несчастье в виде молодой актрисы.
«Жажда славы и ведущих ролей толкают Аннетт на первую из них — роль любовницы Франсуа, в чем ей, как истинная актриса, помогает его жена Марго. И великая актриса впервые проигрывает, оказавшись лишней в любовном треугольнике, попадая вместе со своими мучителями в круговорот театральных интриг», — гласит описание постановки.
Главной темой спектакля станет любовь — к театру и друг к другу. Герои постановки попытаются отделить жизнь от игры и не потерять себя в многообразии эмоций, подлинных и сценических.
Роли в спектакле сыграют Людмила Погорелова, Анна Нахапетова, Владислава Крюкова, Михаил Половенко и Олег Исаев. Сценографом постановки выступает Владимир Боер, художником по свету — Андрей Демин. Билеты на премьерные показы можно приобрести на «Афише».