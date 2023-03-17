Театр Романа Виктюка представит премьеру спектакля «Во всем виноват театр»

«Жажда славы и ведущих ролей толкают Аннетт на первую из них — роль любовницы Франсуа, в чем ей, как истинная актриса, помогает его жена Марго. И великая актриса впервые проигрывает, оказавшись лишней в любовном треугольнике, попадая вместе со своими мучителями в круговорот театральных интриг», — гласит описание постановки.