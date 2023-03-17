Баг в The Sims 4 превращает детей в монстров и растягивает им ноги. Гляньте на это

Недавно игровая студия Electronic Arts выпустила дополнение к The Sims 4 под названием «Жизненный путь». В нем отношения взрослых и детей стали куда более проработанными: теперь малышей можно кормить, играть с ними и купать их — с последним как раз-таки возникли проблемы.
Немного поподробнее о «Жизненном пути». Дополнение позволяет игрокам гулять с детьми-симами дошкольного возраста и передавать их другим симам — возможности взаимодействий с ними стали шире. У младенцев-симов появилась отрыжка, у них режутся зубы, они вскарабкиваются по лестницам и падают, хотя раньше разработчики изображали их в виде неподвижных объектов, привязанных к люльке.
После релиза «Жизненного пути» игроки The Sims 4 опубликовали в соцсетях ролики со странным поведением младенца во время купания в ванной. Анимация игры начинает глючить, и ребенок превращается в подобие монстра с драконьими крыльями, нарушающего логику игры.
Это не единственный баг, замеченный в «Жизненном пути». У каких‑то игроков младенцы-симы привязываются к ногам взрослых и неподвижно «плавают» по полу.
Пользователи реддита и тематического форума заметили еще один баг. Некоторые дети-симы растягивают свои конечности, чаще всего ноги.
Игроки вспомнили, что в The Sims 3 были такие же проблемы — что с младенцем в ванной, что с длинными ногами. И выглядело это пугающе.