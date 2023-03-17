Баг в The Sims 4 превращает детей в монстров и растягивает им ноги. Гляньте на это

Немного поподробнее о «Жизненном пути». Дополнение позволяет игрокам гулять с детьми-симами дошкольного возраста и передавать их другим симам — возможности взаимодействий с ними стали шире. У младенцев-симов появилась отрыжка, у них режутся зубы, они вскарабкиваются по лестницам и падают, хотя раньше разработчики изображали их в виде неподвижных объектов, привязанных к люльке.