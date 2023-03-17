Россия ввела санкции против еще 23 граждан Британии, включая представителей ВС

Россия расширила санкционный список против Великобритании, добавив в него 23 гражданина. Об этом сообщается на официальном сайте российского министерства иностранных дел.
Ограничения введены против ряда представителей Вооруженных сил страны, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании.
Согласно заявлению МИД, новые санкции введены «в связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних» ограничений против россиян и «комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины».
Отмечается, что офицеры британских ВС попали в стоп-лист, потому что причастны к подготовке украинских военнослужащих для ведения боевых действий против России. Журналисты — потому что действовали по заказу правительства Британии, «фабриковали антироссийские материалы» и оказывали поддержку СМИ, которые признаны в России иноагентами.
Санкции против судей введены, так как они были замешаны в «притеснении независимых журналистов». Также в списке оказались представители руководства тюрьмы строгого режима Белмарш в Лондоне, которая, как отмечает МИД, «известна неоднократными случаями нарушений права человека».