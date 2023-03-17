Россия ввела санкции против еще 23 граждан Британии, включая представителей ВС

Отмечается, что офицеры британских ВС попали в стоп-лист, потому что причастны к подготовке украинских военнослужащих для ведения боевых действий против России. Журналисты — потому что действовали по заказу правительства Британии, «фабриковали антироссийские материалы» и оказывали поддержку СМИ, которые признаны в России иноагентами.