Руководителей независимого белорусского издания Tut.by приговорили к 12 годам колонии

Кроме Золотовой и Чекиной, фигурантами стали редактор отдела экономики и политики Ольга Лойко, корреспондент Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко. Они были отпущены из СИЗО под личное поручительство и не явились на судебное заседание. Журналистов объявили в розыск.