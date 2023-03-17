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Руководителей независимого белорусского издания Tut.by приговорили к 12 годам колонии

Семён Гудошников
Сегодня в 17:00

Минский городской суд огласил приговор в отношении главного редактора Tut.by Марины Золотовой и генерального директора издания Людмилы Чекиной. Им дали по 12 лет колонии строгого режима, сообщает «БелТА».

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Золотову и Чекину признали виновными в уклонении от уплаты налогов, разжигании вражды и призывам к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.

До 2020 года Tut.by был самым популярным независимым новостным изданием Беларуси. Он активно освещал массовые протесты против Александра Лукашенко, которые начались в августе 2020 года после президентских выборов.

Вскоре после разгона протестов сайт был заблокирован, а против его руководителей завели уголовные дела. Позже ресурс признали экстремистским, часть его редакции запустила новый проект Zerkalo.io.

Кроме Золотовой и Чекиной, фигурантами стали редактор отдела экономики и политики Ольга Лойко, корреспондент Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко. Они были отпущены из СИЗО под личное поручительство и не явились на судебное заседание. Журналистов объявили в розыск.

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Александр ЛукашенкоМарина ЗолотоваЕкатерина Ткаченко
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