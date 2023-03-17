Руководителей независимого белорусского издания Tut.by приговорили к 12 годам колонии

Минский городской суд огласил приговор в отношении главного редактора Tut.by Марины Золотовой и генерального директора издания Людмилы Чекиной. Им дали по 12 лет колонии строгого режима, сообщает «БелТА».
Дело рассматривалось в закрытом режиме. Золотову и Чекину признали виновными в уклонении от уплаты налогов, разжигании вражды и призывам к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.
До 2020 года Tut.by был самым популярным независимым новостным изданием Беларуси. Он активно освещал массовые протесты против Александра Лукашенко, которые начались в августе 2020 года после президентских выборов.
Кроме Золотовой и Чекиной, фигурантами стали редактор отдела экономики и политики Ольга Лойко, корреспондент Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко. Они были отпущены из СИЗО под личное поручительство и не явились на судебное заседание. Журналистов объявили в розыск.