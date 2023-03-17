Еврокомиссия может разрешить сотрудникам приводить домашних животных на работу

Европейская комиссия размышляет о том, чтобы позволить своим сотрудникам брать на работу домашних животных. Об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующую записку ЕК.
«Что касается присутствия собак в помещениях, Комиссия изучает возможность присутствия домашних животных и организует пробные мероприятия, на которые сотрудники могут приходить со своими питомцами», — написал в записке еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан.
Отмечается, что группа депутатов Европарламента выступила с инициативой разрешить приводить домашних животных на работу еще в ноябре 2022 года. Авторы идеи считают, что это поможет улучшить психическое здоровье европейских чиновников.
Согласно предложению, в офисах должны организовать пространства с урнами и специальными пакетами для уборки за домашними животными.
Также европейские депутаты считают, что надо поощрять сотрудников, которые забирают домой бродячих собак, так как это частично решает проблему бездомных животных, актуальную для многих европейских городов. Однако в ЕК заявили, что не могут принять такое решение, поскольку приоритет Комиссии — безопасность сотрудников.