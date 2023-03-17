Еврокомиссия может разрешить сотрудникам приводить домашних животных на работу

Также европейские депутаты считают, что надо поощрять сотрудников, которые забирают домой бродячих собак, так как это частично решает проблему бездомных животных, актуальную для многих европейских городов. Однако в ЕК заявили, что не могут принять такое решение, поскольку приоритет Комиссии — безопасность сотрудников.