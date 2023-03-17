«Эксмо» запустило продажу в России мемуаров принца Гарри на языке оригинала

Гендиректор «Эксмо» добавил, что торговый дом планирует по аналогичной схеме запустить продажу других зарубежных бестселлеров, владельцы прав на которые прекратили деятельность в России. О каких именно книгах идет речь и когда они поступят в продажу, он не уточнил.