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«Эксмо» запустило продажу в России мемуаров принца Гарри на языке оригинала

Семён Гудошников
Сегодня в 15:57

Торговый дом «Эксмо» начал продавать в России книгу принца Гарри «Spare» («Запасной») на языке оригинала. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Мемуары принца можно найти на Wildberries и Ozon по цене 4000–4400 рублей. На Ozon книгу также продает компания British Goods (4700 рублей) и книжный дистрибьютор «Логосфера» (2900 рублей).

Капьев уточнил, что 100 экземпляров «Spare» были куплены у оптового дистрибьютора из той страны, где они официально выпущены на английском. По его словам, в этом случае покупателю не нужно заключать лицензионный контракт.

Гендиректор «Эксмо» добавил, что торговый дом планирует по аналогичной схеме запустить продажу других зарубежных бестселлеров, владельцы прав на которые прекратили деятельность в России. О каких именно книгах идет речь и когда они поступят в продажу, он не уточнил.

В феврале «Эксмо-АСТ» заявило о выпуске в России мемуаров принца Гарри в виде саммари — пересказа основных тезисов. Тогда же другой вариант аудиопересказа «Spare» от издательства Smart Reading появился на «ЛитРес».

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