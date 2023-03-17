Дэвид Бирн вновь надевает свой квадратный костюм в трейлере повторного релиза «Stop Making Sense»

Киностудия A24 выпустила ролик с анонсом выхода отреставрированного фильма-концерта «Stop Making Sense». Основа картины — серия из трех выступлений американской экспериментальной группы Talking Heads в 1983 году.
В коротком видео фронтмен коллектива Дэвид Бирн приходит в прачечную, протягивает ее сотруднику квитанцию и заявляет: «Он у вас хранится уже какое‑то время».
В ответ на это работник выносит Бирну его знаменитый квадратный костюм. Именно в нем он запечатлен в «Stop Making Sense». Бирн надевает его и начинает повторять движения, которые делал тогда на сцене.
Информации о сроках выхода ленты пока нет. Известно лишь, что отреставрируют ее в формате 4К. При этом «Stop Making Sense» — это еще и одноименный живой альбом: его, в свою очередь, ждет ремастеринг.
Вот что о нем писала «Афиша Daily»: «Talking Heads в лучшей форме: все главные хиты, дикие танцы и безразмерный костюм Дэвида Бирна прилагаются. Грув такой, что прошибает даже тех, кто в целом равнодушен к Talking Heads».