Комика Руслана Белого проверят на экстремизм из‑за выступления с критикой спецоперации

Координатор воронежского отделения ЛДПР Павел Большов попросил местное управление СКР проверить выступление комика Руслана Белого, уроженца Воронежа, на экстремизм. Об этом сообщает «Коммерсант».
К обращению прикреплена ссылка на фрагмент выступления Белого, в котором он критикует военную операцию на территории Украины. В нем стендапер говорит, что «между глаголами „нападать“ и „защищать“ выбирает „защищать“».
«Если на мою страну нападут, я, конечно же, пойду ее защищать — это тоже будет не самый легкий выбор, но я пойду ее защищать. Но я не собираюсь отстаивать интересы одного определенного человека», — цитирует его слова «Коммерсант».
Белый в выступлении отмечает, что у него с Украины отец и половина родственников, а один из его друзей уже год воюет в украинской теробороне. В то же время комик утверждает, что опасается привлечения по статье о фейках про Российскую армию.
По мнению депутата от ЛДПР, в этом выступлении Белый «в свойственной ему саркастической манере осудил проведение специальной военной операции на Украине». «Поражает безразличие и скрытая ненависть к своим соотечественникам. Особого цинизма высказываниям прибавляет наличие у Белого Руслана Викторовича воинского звания капитана и медали „За отличие в военной службе“ III степени», — говорит Большов.