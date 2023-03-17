Реклама
Новости

Комика Руслана Белого проверят на экстремизм из‑за выступления с критикой спецоперации

Семён Гудошников
Сегодня в 14:38

Координатор воронежского отделения ЛДПР Павел Большов попросил местное управление СКР проверить выступление комика Руслана Белого, уроженца Воронежа, на экстремизм. Об этом сообщает «Коммерсант».

К обращению прикреплена ссылка на фрагмент выступления Белого, в котором он критикует военную операцию на территории Украины. В нем стендапер говорит, что «между глаголами „нападать“ и „защищать“ выбирает „защищать“».

«Если на мою страну нападут, я, конечно же, пойду ее защищать — это тоже будет не самый легкий выбор, но я пойду ее защищать. Но я не собираюсь отстаивать интересы одного определенного человека», — цитирует его слова «Коммерсант».

Белый в выступлении отмечает, что у него с Украины отец и половина родственников, а один из его друзей уже год воюет в украинской теробороне. В то же время комик утверждает, что опасается привлечения по статье о фейках про Российскую армию.

По мнению депутата от ЛДПР, в этом выступлении Белый «в свойственной ему саркастической манере осудил проведение специальной военной операции на Украине». «Поражает безразличие и скрытая ненависть к своим соотечественникам. Особого цинизма высказываниям прибавляет наличие у Белого Руслана Викторовича воинского звания капитана и медали „За отличие в военной службе“ III степени», — говорит Большов.

расскажите друзьям
теги
ЛДПРКоммерсантСледственный комитет
люди
Руслан Белый
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»