К актерскому составу «Пингвина» присоединились Майкл Зеген, Джеймс Мадио и Скотт Коэн

Актерский состав сериала «Пингвин» на HBO Max пополнили Майкл Зеген («Удивительная миссис Мейзел», «Ходячие мертвецы»), Джеймс Мадио («Братья по оружию», «Крестный отец Гарлема») и Скотт Коэн («Миллиарды», «Девочки Гилмор»). Об этом сообщают инсайдеры Variety.
По словам собеседников издания, Зеген собирается сыграть Альберто Фальконе — сына криминального босса Готэм-Сити Кармайна Фальконе и брата Софии Фальконе. Кармайна в «Бэтмене» исполнил Джон Туртурро, появится ли персонаж в сериале HBO, пока неясно. Софию в «Пингвине» сыграет Кристина Милиоти.
В комиксах DC Альберто Фальконе берет на себя ответственность за серийные убийства под псевдонимом Праздничный убийца. Он каждый месяц нападал на гангстеров Готэма.
Какие роли достались Мадио и Коэну, неизвестно. Однако источники говорят, что их роли также будут повторяющимися.
Предполагается, что сериал «Пингвин» продолжит историю фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Пингвина вновь исполнит Колин Фаррелл, а Паттинсон может появиться в шоу в эпизодической роли.
Также в ролях Кристина Милиоти («Волк с Уолл-стрит»), Майкл Келли («Карточный домик»), Дейрдре О’Коннелл («Вечное сияние чистого разума»), Шохре Агдашлу («Анатомия страсти»), Рензи Фелиз (озвучка «Энканто») и другие.