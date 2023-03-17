В российских школах пройдут «Разговоры о важном» на тему присоединения Крыма

20 марта в российских школах пройдут внеурочные занятия «Разговоры о важном», приуроченные к годовщине присоединения Крыма. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Новые материалы по уроку уже можно найти на портале «Единое содержание общего образования». Они рассчитаны на школьников с 1 по 11 классы.
По плану во время такого занятия школьники посмотрят и обсудят видеоролики «Крым — 9 лет вместе», «Крым в сердце каждого из нас», «Артек», изучат интерактивную карту полуострова и крупные города.
Для учащихся 5–11 классов также предусмотрен просмотр ролика «Русская весна». Так называют события 2014 года, когда территории на Донбассе объявили о независимости, а Крым присоединили к России.
В методичках события «русской весны» описываются так: «Массовое общественно-политическое движение против действий украинских властей, в защиту статуса русского языка, охватившее с конца февраля — начала марта 2014 года Крым и другие регионы исторической Новороссии после государственного переворота, ставшего итогом Евромайдана в Киеве».
Особенно подробно в материалах рассказывается о развитии Крыма после 2014 года. В том числе строительстве Крымского моста, открытии нового аэровокзального комплекса в Симферополе и вводе в эксплуатацию Таврической и Балаклавской ТЭС.
Кроме того, создатели «Разговоров о важном» написали сценарии с конкретными фразами, которые следует произнести учителям. Вот одна из них: «Крым, наш русский, российский Крым, навсегда с нами. „Русская весна“, начавшаяся девять лет назад, вспоминается и празднуется каждый год. Этим праздником мы вспоминаем мужество наших героев, провозглашаем мир и единство России».