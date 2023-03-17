В российских школах пройдут «Разговоры о важном» на тему присоединения Крыма

Кроме того, создатели «Разговоров о важном» написали сценарии с конкретными фразами, которые следует произнести учителям. Вот одна из них: «Крым, наш русский, российский Крым, навсегда с нами. „Русская весна“, начавшаяся девять лет назад, вспоминается и празднуется каждый год. Этим праздником мы вспоминаем мужество наших героев, провозглашаем мир и единство России».