Глава КНР посетит Россию в конце марта

С момента первого избрания главой КНР в 2013 году Си Цзиньпин несколько раз бывал в России. В 2015 году он приезжал на празднование 70-летие победы в Великой Отечественной войне, в 2018-м был на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в следующем году посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).