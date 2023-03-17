Глава КНР посетит Россию в конце марта

20–22 марта Россию посетит глава КНР Си Цзиньпин, сообщается на сайте Кремля. Там уточняется, что визит пройдет по приглашению Владимира Путина.
В ходе переговоров обсудят «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем». Ожидается подписание «ряда важных двусторонних документов».
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал предстоящую поездку Си Цзиньпина «визитом мира». Китай намерен играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине, отметил он.
Китайский дипломат добавил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество, которое не будет нацелено против какой‑либо третьей стороны. Кроме того, отношения между государствами не подвержены вмешательству и угрозам других стран, заявил он.
По мнению Вэньбиня, КНР и РФ «содействуют демократизации международных отношений» и «вносят вклад в глобальное развитие, улучшая систему глобального управления».
С момента первого избрания главой КНР в 2013 году Си Цзиньпин несколько раз бывал в России. В 2015 году он приезжал на празднование 70-летие победы в Великой Отечественной войне, в 2018-м был на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в следующем году посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Неделю назад Си Цзиньпин стал первым в истории главой КНР, переизбранным на третий срок. До 2018 года полномочия председателя Китая были ограничены двумя сроками, но затем на сессии ВСНП были приняты поправки к конституции, которые сняли это ограничение.