Вышел трейлер ленты Мартина Скорсезе о фронтмене New York Dolls Дэвиде Йохансене

Скорсезе заявил: «Я знаю Дэвида на протяжении десятилетий, и его творчество много значило для меня со времен съемок „Злых улиц“. Его музыка отражает энергию Нью-Йорка, восхищение, которое вызывает город. Я часто наблюдаю, как Дэвид выступает, и за эти годы я узнал глубину его музыкального вдохновения. Увидев его выступление в кафе „Карлайл“, я знал, что должен был его запечатлеть, — так необычно было наблюдать его талант в столь интимной обстановке».

