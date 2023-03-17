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Вышел трейлер ленты Мартина Скорсезе о фронтмене New York Dolls Дэвиде Йохансене

Денис Ламехов
Сегодня в 14:07

Телесеть Showtime показала трейлер документальной картины Мартина Скорсезе, посвященной Дэвиду Йохансену, лидеру американской рок-группы New York Dolls, в числе прочих повлиявшей на становление панк-музыки.

Лента получила название «Personality Crisis: One Night Only» — по одной из главных песен коллектива. В кадре — архивные записи выступлений New York Dolls и отрывки видео с концерта Йохансена в нью-йоркском джазовом клубе в 2020-м. Появляется в ролике и Моррисси, который в юности руководил фан-клубом группы, а позднее издавал ее записи на своем лейбле Attack.

Скорсезе заявил: «Я знаю Дэвида на протяжении десятилетий, и его творчество много значило для меня со времен съемок „Злых улиц“. Его музыка отражает энергию Нью-Йорка, восхищение, которое вызывает город. Я часто наблюдаю, как Дэвид выступает, и за эти годы я узнал глубину его музыкального вдохновения. Увидев его выступление в кафе „Карлайл“, я знал, что должен был его запечатлеть, — так необычно было наблюдать его талант в столь интимной обстановке».

На счету New York Dolls пять студийных альбомов, ключевыми из которых принято считать первые два: повторяющий название группы (увидел свет в 1973 году) и «Too Much Too Soon», вышедший годом позднее. В 1975-м коллектив распался и вернулся к работе лишь в середине 2000-х. Ныне не активен. Сейчас Дэвид Йохансен записывается под псевдонимом Бастер Пойндекстер.

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Дэвид ЙохансенМартин Скорсезе
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