Nike откажется от использования кожи кенгуру для футбольных бутс

Американский спортивный бренд Nike объявил, что «прекратит производство любых товаров из кожи кенгуру» к концу 2023 года. Об этом пишет ESPN со ссылкой на соответствующее заявление компании.
Чаще всего кожа кенгуру используется для производства футбольных бутс. Nike планирует перезапустить свою знаменитую линейку футбольной обуви Tiempo, но уже без натуральной кожи.
«Tiempo дебютирует с новым, запатентованным Nike синтетическим верхом и новым материалом, который стал лучшим решением с точки зрения производительности и замены кожи кенгуру», — цитирует ESPN заявление Nike.
В январе 2023 года в штате Орегон был принят законопроект о запрете продавать товары из кенгуру. Штаб-квартира Nike находится именно в этом штате, в Бивертоне, поэтому, вероятнее всего, на решение бренда в значительной степени повлиял новый закон.
Несколько недель назад от использования кожи кенгуру также отказался немецкий спортивный бренд Puma. Западные издания полагают, что переход крупных компаний на альтернативные материалы позитивно скажется на индустрии в целом, поскольку более мелкие бренды могут последовать их примеру.