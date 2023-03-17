В США представили скафандр, в котором астронавты впервые за полвека высадятся на Луну

Компания Axiom Space разработала скафандр, в котором американские астронавты должны будут впервые за полвека высадиться на Луну. Презентация прототипа прошла в Космическом центре НАСА в Хьюстоне, говорится на сайте Axiom Space.
Скафандр получил название Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). В его основе — конструкция скафандра НАСА Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU).
Однако модель Axiom имеет повышенную гибкость, лучшую защиту, чтобы выдерживать суровые условия, и специализированные инструменты для исследования лунной поверхности. «Усовершенствованный скафандр гарантирует, что астронавты оснащены высокопроизводительным и надежным оборудованием», — отметили в компании.
Представленный на презентации скафандр окрашен в фирменные цвета Axiom. Индивидуальное покрытие компания разрабатывала в сотрудничестве с Эстер Маркиз, художником по костюмам сериала Apple TV+ «Ради всего человечества».
Однако на Луне скафандр будет белого цвета, чтобы отражать тепло, защищая астронавтов от высоких температур. Полный комплект тренировочных костюмов для астронавтов Axiom должен предоставить НАСА к концу лета.
Миссия Artemis III, в рамках которой астронавты намерены высадиться на Луну, запланирована на 2025 год. Имена экипажа неизвестны, но предполагается, что в их составе будет женщина. В начале апреля НАСА назовет имена четырех астронавтов предварительной миссии Artemis II, цель которой — облететь Луну.
Астронавты США были на Луне шесть раз. Первая успешная высадка, экипажа корабля «Аполлон-11», на поверхность спутника произошла в июле 1969 года, последняя на данный момент — в декабре 1972 года, астронавтов доставил к Луне «Аполлон-17».