В США представили скафандр, в котором астронавты впервые за полвека высадятся на Луну

Миссия Artemis III, в рамках которой астронавты намерены высадиться на Луну, запланирована на 2025 год. Имена экипажа неизвестны, но предполагается, что в их составе будет женщина. В начале апреля НАСА назовет имена четырех астронавтов предварительной миссии Artemis II, цель которой — облететь Луну.