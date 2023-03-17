В Молдавии переименовали молдавский язык в румынский

Молдавский и румынский языки относятся к балкано-романской подгруппе романских языков. Языковые различия между ними начали возникать в XIX веке, особенно после образования Румынии, когда проходили латинизация языка и избавление его от славянских лексем. Становление литературного молдавского происходило в 1920-е — 1930-е годы в СССР. С 1950-х годов начался обратный процесс сближения молдавской и румынской языковых норм, и к концу 1980-х годов они стали практически неотличимы. Часть современных лингвистов считают «молдавский» и «румынский» разными названиями одного языка.