В Молдавии переименовали молдавский язык в румынский

Парламент Молдавии принял законопроект, по которому название государственного языка в Конституции и других законах изменят с молдавского на румынский. Об этом сообщает Newsmaker.md.
Законопроект поддержала инициировавшая его правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), у которой большинство в парламенте. Против выступала фракция коммунистов и социалистов, депутаты которой пришли на заседание с плакатами: «Конституция Молдовы: Молдова, молдаване, молдавский», «Народ суверенен. PAS — тиран».
Документ набрал 58 голосов парламентариев из 101, для принятия необходимо большинство голосов присутствующих депутатов. Члены PAS встретили результаты голосования криками «Браво».
Принятый законопроект подразумевает реализацию Конституционного суда Молдавии от декабря 2013 года, в котором говорилось, что определение «молдавский язык» в Конституции следует заменить на «румынский».
Конституционный суд постановил, что Декларация независимости Молдавии, в котором официальным языком указан румынский, превалирует над Конституцией. В ней говорится, что государственный язык страны — «молдавский на основе латинской графики». Решение КС имело обязательную силу, но до сих пор не было принято парламентом.
Законопроект PAS поддержала Академия наук Молдавии. Она заявляла, что инициатива положит конец «бесконечным дискуссиям по этому вопросу, всем спекуляциям, которые ведутся в течение нескольких десятилетий» а также повлияет на процесс европейской интеграции страны.
Молдавский и румынский языки относятся к балкано-романской подгруппе романских языков. Языковые различия между ними начали возникать в XIX веке, особенно после образования Румынии, когда проходили латинизация языка и избавление его от славянских лексем. Становление литературного молдавского происходило в 1920-е — 1930-е годы в СССР. С 1950-х годов начался обратный процесс сближения молдавской и румынской языковых норм, и к концу 1980-х годов они стали практически неотличимы. Часть современных лингвистов считают «молдавский» и «румынский» разными названиями одного языка.