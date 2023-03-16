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В чувашской деревне Старое Акташево ввели карантин из‑за распространения сибирской язвы

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:10

Глава республики Чувашия Олег Николаев ввел карантин на территории деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа. Там выявили два случая заражения сибирской язвы, сообщили местные власти.

Эпизоотический очаг сибирской язвы определили в одном из подсобных хозяйств деревни. В радиусе двух километров от него специалисты обозначили неблагополучный пункт, в радиусе пяти километров — угрожаемую зону.

На время карантина на всех этих территориях запретили перемещать и убивать восприимчивых к инфекции животных, в том числе овец, коз, оленей, лошадей и свиней. Также в деревне и поблизости ее запретили проводить ярмарки.

В пораженном хозяйстве также запретили заготавливать корма, снимать шкуры с павших животных, проводить хирургические операции, собирать или использовать сперму, яйцеклетки и эмбрионы животных.

Кроме того, на территорию хозяйства до окончания карантина нельзя будет въезжать транспорту за исключением машин, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и обеспечению жизнедеятельности живущих там людей.

Государственной ветеринарной службе Чувашской республики поручено «разработать и утвердить план мероприятий» по предотвращению распространения возбудителя.

О заражении двух жителей Цивильского муниципального округа стало известно 15 марта. Глава республики сообщил, что инфицированные сибирской язвой люди были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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