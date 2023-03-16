В чувашской деревне Старое Акташево ввели карантин из‑за распространения сибирской язвы

Глава республики Чувашия Олег Николаев ввел карантин на территории деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа. Там выявили два случая заражения сибирской язвы, сообщили местные власти.
Эпизоотический очаг сибирской язвы определили в одном из подсобных хозяйств деревни. В радиусе двух километров от него специалисты обозначили неблагополучный пункт, в радиусе пяти километров — угрожаемую зону.
На время карантина на всех этих территориях запретили перемещать и убивать восприимчивых к инфекции животных, в том числе овец, коз, оленей, лошадей и свиней. Также в деревне и поблизости ее запретили проводить ярмарки.
В пораженном хозяйстве также запретили заготавливать корма, снимать шкуры с павших животных, проводить хирургические операции, собирать или использовать сперму, яйцеклетки и эмбрионы животных.
Кроме того, на территорию хозяйства до окончания карантина нельзя будет въезжать транспорту за исключением машин, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и обеспечению жизнедеятельности живущих там людей.
Государственной ветеринарной службе Чувашской республики поручено «разработать и утвердить план мероприятий» по предотвращению распространения возбудителя.
О заражении двух жителей Цивильского муниципального округа стало известно 15 марта. Глава республики сообщил, что инфицированные сибирской язвой люди были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.