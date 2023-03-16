Netflix опубликовал трейлер документального фильма о Льюисе Капальди

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального фильма «Льюис Капальди: Как я чувствую себя сейчас». Он выйдет на платформе 5 апреля.
По словам создателей картины, она станет «одним из самых искренних и аутентичных документальных проектов, когда‑либо созданных». Лента расскажет о поворотном моменте в карьере шотландского музыканта.
Документальный фильм предлагает взглянуть на личную жизнь артиста, его надежды и страхи, а также попытки найти баланс между домашним уютом и публичностью, которая сопровождает Капальди.
Судя по трейлеру, картина покажет, как певец работал над своим вторым альбомом, пытаясь выпустить его как можно быстрее. «У вас есть целая жизнь, чтобы написать первый альбом, и год или полгода, чтобы написать второй», — говорит он в ролике.
Также лента коснется вопросов ментального здоровья Капальди, его неуверенности в себе и тому, как популярность сказалась на самооценке музыканта, который страдает от тревожности и синдрома Туретта.
Первый альбом Капальди увидел свет в 2019 году и принес артисту мировую славу, а песня «Someone You Loved» достигла первого места в чарте Billboard Hot 100. Его вторая пластинка — «Broken by Desire to Be Heavenly Sent» — готовится к выходу 19 мая 2023 года. «Афиша Daily» рассказывала, почему автор слезливых лирических песен стал одним из самых востребованных музыкантов.