Netflix опубликовал трейлер документального фильма о Льюисе Капальди

Первый альбом Капальди увидел свет в 2019 году и принес артисту мировую славу, а песня «Someone You Loved» достигла первого места в чарте Billboard Hot 100. Его вторая пластинка — «Broken by Desire to Be Heavenly Sent» — готовится к выходу 19 мая 2023 года. «Афиша Daily» рассказывала, почему автор слезливых лирических песен стал одним из самых востребованных музыкантов.