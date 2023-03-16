Netflix опубликовал трейлер документального фильма о Льюисе Капальди

Судя по трейлеру, картина покажет, как певец работал над своим вторым альбомом, пытаясь выпустить его как можно быстрее. «У вас есть целая жизнь, чтобы написать первый альбом, и год или полгода, чтобы написать второй», — говорит он в ролике.